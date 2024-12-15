Avcılar’da kaçak moloz dökenlere kameralı takip | Video 15.12.2024 | 10:26 İstanbul Avcılar’da iki mahallede kaçak moloz dökümü yaptıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Avcılar Zabıta Müdürlüğü tarafından belirli noktalara yerleştirilen kameraların tespit ettiği şüphelilere para cezası uygulandı. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, "Bu şekilde insanların doğayı kirletmesi kabul edilemez.Vatandaşlarımızın burada duyarlı olmasını rica ediyoruz. " dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avcılar'da şüphelilerin merkezden uzak bölgelerde çuvallara doldurdukları molozları attıkları belirlendi. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, belirli noktalara güvenlik kameraları yerleştirildi. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kamera yerleştirilen bölgelerde incelemelerde bulundu. Ekiplerle bölgeye giden Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, moloz döken şüphelilerin kameralarla tespit edildiğini ardından da cezai işlem uygulandığını belirtti.

'BİRÇOK NOKTAYA KAMERA YERLEŞTİRDİK'

Karakoç, "Şu an gördüğünüz gibi yol boyunca atıklar var. Fırsat bulduklarında binek araçlar da dahil moloz atıp kaçıyorlar. Zabıta Müdürlüğü olarak birçok noktaya kameralarımızı yerleştirdik. Şu anda burada gördüğünüz çuvallarla ilgili de kamera sisteminden bilgilere ulaştık. İlgili bilgilerini Emniyetten talep ettik ve 15 bin lira ceza işlemi uyguladık. Suçlarını itiraf ettiler, gelip özür dilediler yine de affetmedik, cezamızı uyguladık.Fen İşleri Müdürlüğümüz buradaki molozları alacak. Zabıta Müdürlüğümüzde kontrol sistemi oluşturuyoruz. Belli alanların tamamının ekran üzerinden takibini yapacağız. Firuzköy Mahallesi'nde de belli noktalara kamera sistemimizi kurduk. Orada da kaçak hafriyat dökümüyle ilgili tespitimiz oldu. Orada da en yüksek cezai işlemi uyguladık 60 bin lira ceza kestik adresine gönderdik" dedi. Karakoç uyarılarda da bulunarak " Benim vatandaşlarımdan ricam tadilat tamirat yaptıklarında belediyemizi arasınlar. Belli bir ücret karşılığında ekiplerimiz gidip molozları alıyor. Bu şekilde insanların doğayı kirletmesi kabul edilemez. Vatandaşlarımızın burada duyarlı olmasını rica ediyoruz. Birisini moloz atarken gördüklerinde lütfen video çeksinler ve bir şekilde bize ulaştırsınlar ve biz de yasal işlemimizi yapalım.Sürekli bunun takibini yapacağız." diye konuştu.