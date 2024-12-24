Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar kamerada: E5 boks ringine döndü | Video
İstanbul Avcılar’da yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı. Sürücülerin "Ben boksörüm" diyerek birbirlerine vurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
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