Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar kamerada: E5 boks ringine döndü | Video 24.12.2024 | 15:12 İstanbul Avcılar’da yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı. Sürücülerin "Ben boksörüm" diyerek birbirlerine vurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Adeta profesyonel birer boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi. İki sürünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.