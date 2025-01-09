Video Yaşam Avrupa’ya kaçmak isteyen göçmenler tır dorsesinde böyle yakalandı | Video
Avrupa’ya kaçmak isteyen göçmenler tır dorsesinde böyle yakalandı | Video

Avrupa’ya kaçmak isteyen göçmenler tır dorsesinde böyle yakalandı | Video

09.01.2025 | 12:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 3 kaçak göçmeni bir tırın dorsesinde yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 09.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişindeki tır parkında meydana geldi. Tırları denetleyen gümrük memuru, 2 tırın dorsesinde yüklü suntaların üzerinde ayak izleri olduğunu fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli olan 2 tırı didik didik aradı. Aramalarda TE 2200AI plakalı tırın dorsesinde suntaların içine saklanan 3 kaçak göçmen yakalandı. İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Göçmenlerin tırın dorsesinde Makedonya'ya gitmeyi planladıkları öğrenilirken, ekipler gelmeden kısa süre önce başka bir tırın dorsesinden çıkan 3 diğer kaçak göçmenin yaya olarak kaçtıkları belirlendi. Polis ekipleri kaçan 3 şahsı arıyor.
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