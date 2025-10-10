Avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
