Avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

