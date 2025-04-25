Ayağına kereste düşürdü, hırsızlığa devam etti! O anlar kameraya yansıdı | Video
Sultangazi'de iki hırsızdan biri, dükkanın önündeki kerestelerin ayağının üzerine düşmesine rağmen hırsızlığa devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Dükkana geldiklerinde kerestelerin dağıldığını gördüğünü söyleyen Recep Bozkurt, "Kamera kayıtlarına baktığımızda ise, burada bir kereste hırsızlığı olmuş. Keresteler çocuğun ayağının üzerine düşüyor, ayağı sakatlanıyor. Arka tarafa doğru koşuyor falan. Geliyor tekrar keresteleri omuzluyor ve dört tane kalası çalıp gidiyorlar. Yani bunu ihtiyaçtan dolayı almış olsalardı, bugün gün içinde gelip helallik alırdı. Büyük ihtimal tabi hırsızlıktan vazgeçmediler. Dediğim gibi sakat ayakla bile tekrardan keresteleri omuzlayıp götürüyorlar. İyi niyetli olmadıkları apaçık ortada" dedi.
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