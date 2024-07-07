Ayakları kırık olduğu için evden çıkamadı, dumandan etkilenen şahsı ekipler böyle kurtardı | Video
Sakarya’nın Hendek ilçesinde üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Evde bulunan ve her iki ayağı da kırık olduğu için dışarıya çıkamayarak dumandan etkilenen bir kişi ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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