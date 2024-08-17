Aydın Bozdoğan'daki orman yangını büyüyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisi ile Örmepınar ve Altıntaş Mahalleleri’ne doğru ilerlerken, bazı yerleşim bölgelerinde evlerin tahliye edildiği öğrenildi. Yangın Muğla sınırına kadar ilerledi.