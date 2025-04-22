Aydın merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 tutuklama | Video
Aydın’ın Didim ilçesi merkezli 8 ilde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 38’i tutuklanırken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
MASAK raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 398 milyon 234 bin lira para akışı ile 3 villa, 40 lüks ev ve 9 arsanın satışı yapıldığı tespit edilirken, savcılığın soruşturmayla ilgili gizlilik kararı verdiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 41 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 38 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin cezaevine sevki sırasında adliye önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.
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