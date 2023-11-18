Video Yaşam Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı: 1 ölü | Video
Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı: 1 ölü | Video

Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı: 1 ölü | Video

18.11.2023 | 16:05

Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobil alev alev yanarken, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Onikişubat ilçesi Önsen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sibel Aksu (27) idaresindeki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atarak yol kenarına savrulan otomobilde kaza sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken otomobil sürücüsü Sibel Aksu hayatını kaybetti. Otomobilde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobilin yandığı o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı: 1 ölü | Video 00:39
Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı: 1 ölü | Video 18.11.2023 | 16:05
’Gazze’ye gidiyorum’ diyerek evden ayrılan Manisalı genç Şam’da bulundu | Video 03:36
'Gazze'ye gidiyorum' diyerek evden ayrılan Manisalı genç Şam'da bulundu | Video 18.11.2023 | 15:18
Şişli’de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi | Video 00:51
Şişli'de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi | Video 18.11.2023 | 14:55
Akıl almaz şişe fırlatma tartışması kamerada! Tartıştığı adamı ’sipariş kalemiyle’ öldürdü! | Video 01:27
Akıl almaz şişe fırlatma tartışması kamerada! Tartıştığı adamı 'sipariş kalemiyle' öldürdü! | Video 18.11.2023 | 14:52
Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video 01:19
Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video 18.11.2023 | 14:52
Kuyumcuda 7 milyonluk soygun! Anahtarı kopyalayıp 3 dakikada soydular | Video 07:59
Kuyumcuda 7 milyonluk soygun! Anahtarı kopyalayıp 3 dakikada soydular | Video 18.11.2023 | 14:54
Edirne’de kuvvetli rüzgar TIR devirdi | Video 04:32
Edirne'de kuvvetli rüzgar TIR devirdi | Video 18.11.2023 | 14:28
Futbolcular birbirine girdi! Hakemler bile ayıramadı | Video 00:57
Futbolcular birbirine girdi! Hakemler bile ayıramadı | Video 18.11.2023 | 14:36
Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar | Video 01:05
Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar | Video 18.11.2023 | 14:35
Yollar, dakikalar içerisinde dereye döndü | Video 02:35
Yollar, dakikalar içerisinde dereye döndü | Video 18.11.2023 | 14:28
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 00:21
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 18.11.2023 | 14:23
Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen 15 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi | Video 00:10
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 15 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi | Video 18.11.2023 | 14:17
Sultangazi’de hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 03:01
Sultangazi'de hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 18.11.2023 | 11:40
Derya Balta depremde ailesini kaybeden Hilal’e sahip çıkmıştı: 285 gün sonra ilk adımlarımızı attık | Video 00:32
Derya Balta depremde ailesini kaybeden Hilal'e sahip çıkmıştı: "285 gün sonra ilk adımlarımızı attık" | Video 18.11.2023 | 12:51
İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 00:44
İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 18.11.2023 | 12:46
İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 01:25
İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 18.11.2023 | 11:37
Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:23
Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 18.11.2023 | 11:49
Ayşenur Parlak’ın eşi Savaş Parlak’ın paylaşımı yürekleri dağladı: Çok güzel yetiştirmiş kızımızı | Video 00:50
Ayşenur Parlak'ın eşi Savaş Parlak'ın paylaşımı yürekleri dağladı: "Çok güzel yetiştirmiş kızımızı" | Video 18.11.2023 | 11:56
Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı | Video 04:43
Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı | Video 18.11.2023 | 10:54
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:21
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.11.2023 | 11:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA