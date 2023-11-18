Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı: 1 ölü | Video
Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobil alev alev yanarken, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı: 1 ölü | Video 18.11.2023 | 16:05
03:36
00:51
Şişli'de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi | Video 18.11.2023 | 14:55
01:27
01:19
Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video 18.11.2023 | 14:52
07:59
04:32
Edirne'de kuvvetli rüzgar TIR devirdi | Video 18.11.2023 | 14:28
00:57
Futbolcular birbirine girdi! Hakemler bile ayıramadı | Video 18.11.2023 | 14:36
01:05
Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar | Video 18.11.2023 | 14:35
02:35
Yollar, dakikalar içerisinde dereye döndü | Video 18.11.2023 | 14:28
00:21
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 18.11.2023 | 14:23
00:10
03:01
Sultangazi'de hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 18.11.2023 | 11:40
00:32
00:44
İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 18.11.2023 | 12:46
01:25
İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 18.11.2023 | 11:37
02:23
Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 18.11.2023 | 11:49
00:50
04:43
Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı | Video 18.11.2023 | 10:54
00:21
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.11.2023 | 11:17