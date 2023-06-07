Ayının sabah keyfi fotokapana yansıdı | Video
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sabah keyfi yapan ayının fotokapana yansıyan görüntülerini paylaştı.
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