Video Yaşam Aynı istikamete giden tur minibüsleri çarpıştı: 4'ü turist 6 yaralı | Video
Aynı istikamete giden tur minibüsleri çarpıştı: 4'ü turist 6 yaralı | Video

Aynı istikamete giden tur minibüsleri çarpıştı: 4'ü turist 6 yaralı | Video

21.10.2023 | 14:04

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 tur aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda turist yaralandı ancak bir bölümü hastanede tedaviyi kabul etmedi. Kazada 2 araç sürücüsü ve 4 Rus turist olmak üzere 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralanan Rus turistlerin büyük bölümü hastaneye gitmeyerek otellerine döndüler.

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Kaza; Manavgat-Alanya D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Emre Çeviren'in kullandığı Tur Minibüsü Kızılağaç Yemişlisu mevkiinde aynı istikamette gitmekte olan Mustafa Yalçın'ın kullandığı tur aracına arkadan çarptı.

Kazada araçlarda bulunan çok sayıda Rus uyruklu turist yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Rus Turistlerin büyük bölümü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi ve tedavi görmeyi kabul etmeyerek ambulanstan geri indi. Hastaneye gitmeyen turistler içerisinde yüzünde kan olanlar ve yüzüne sağlıkçının verdiği sargı beziyle pansuman yapanların olduğu gözlendi. Yaralı turistler sağlık ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye değil otellerine gitmeyi tercih ettiler.
Kazada yaralanan araç sürücüleri Mustafa Yalçın ve Emre Çeviren araçlarda yolcu olarak bulunan Rus vatandaşları Elana Fomkına, Lıuboy Krapıvına, Tatıana Krapıvına,Stapen Krapıvın ve Maxsım Krapıvı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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