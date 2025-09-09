Video Yaşam Aynı yerden aynı gün iki motosikleti böyle çaldı | Video
Aynı yerden aynı gün iki motosikleti böyle çaldı | Video

09.09.2025 | 15:23

Samsun'da bir motosiklet satıcısından aynı gün iki motosiklet çalan hırsız polisin takibi sonucu yakalanarak mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda motosiklet satıcısı ve tamircisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül gece saat 02.00 sıralarında, yaklaşık 100 bin TL değerindeki ve kontak anahtarı üzerinde bırakılan bir motosiklet çalındı. Aynı gün akşam saat 21.30 civarında, 60 bin TL değerindeki başka bir motosiklet daha çalındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki hırsızlığın da yanında 11 yaşındaki bir çocuk ile birlikte beşi maddi hasarlı kaza iletiyorum 18 yaşındaki E.Y. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis, çalınan motosikletlerden birini Fuar Caddesi'nde kaza yapmış ve terk edilmiş şekilde buldu. Zanlı, diğer motosikletle Çitlik Caddesi'nde gezerken, hırsızlık olayında giydiği penye ile yakalandı. Çalıntı motosikletler sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan E.Y., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

