Aynı yönde seyreden 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 29.10.2023 | 10:48 Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 22.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden deniz istikametine seyir halinde olan Alparslan G. idaresindeki motosiklet ile, aynı yönde seyir halinde olan Emirhan A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüleri Alparslan G. ile Emirhan A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.