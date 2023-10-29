Aynı yönde seyreden 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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