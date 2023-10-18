Azerin, KAAN'ın önünde "Çırpınırdın Karadeniz'i" söyledi | Video
Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağının önünde Çırpınırdın Karadeniz'i söyledi.
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