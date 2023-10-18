Azerin, KAAN'ın önünde "Çırpınırdın Karadeniz'i" söyledi | Video

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, KAAN savaş uçağının önünde Çırpınırdın Karadeniz'i söyledi.