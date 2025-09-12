Bafra’da yaya geçidinde kaza feci kaza kamerada | Video
Samsun’un Bafra ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alparslan Uğur Kuru ile yayalar Sibel ve Senanur Sönmez yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
