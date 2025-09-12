Video Yaşam Bafra’da yaya geçidinde kaza feci kaza kamerada | Video
Bafra’da yaya geçidinde kaza feci kaza kamerada | Video

Bafra’da yaya geçidinde kaza feci kaza kamerada | Video

12.09.2025 | 14:03

Samsun’un Bafra ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Uğur Kuru (34) idaresindeki kurye motosikleti, Güven Sokak kavşağı istikametine seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Sibel S. (44) ve Senanur S.'ye (16) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alparslan Uğur Kuru ile yayalar Sibel ve Senanur Sönmez yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
