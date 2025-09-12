Bafra’da yaya geçidinde kaza feci kaza kamerada | Video 12.09.2025 | 14:03 Samsun’un Bafra ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Uğur Kuru (34) idaresindeki kurye motosikleti, Güven Sokak kavşağı istikametine seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Sibel S. (44) ve Senanur S.'ye (16) çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alparslan Uğur Kuru ile yayalar Sibel ve Senanur Sönmez yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.