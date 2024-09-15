Bağcılar TEM'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı | Video
TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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