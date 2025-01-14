Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi | Video
İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem Samou öldüren zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
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