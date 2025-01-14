Video Yaşam Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi | Video
Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi | Video

Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi | Video

14.01.2025 | 15:17

İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem Samou öldüren zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

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Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta dün dün akşam saat 17.00 sıralarında bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olay da 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmişti. Yaralanan 5 yaşındaki kardeşi Ahmad Samou ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kız çocuğunu öldüren zanlı bugün polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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