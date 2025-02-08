Video Yaşam Bağcılar’da 2 polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video
Bağcılar’da 2 polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video

Bağcılar’da 2 polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video

08.02.2025 | 12:32

Bağcılar’da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırmıştı. Saldırıda F.İ. isimli kadın polis ve M.E.K. isimli polis yaralanmıştı. Yaralı 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, hayati tehlikelerinin olmadı öğrenilmişti. Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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