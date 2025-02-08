Bağcılar’da 2 polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 08.02.2025 | 12:32 Bağcılar’da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırmıştı. Saldırıda F.İ. isimli kadın polis ve M.E.K. isimli polis yaralanmıştı. Yaralı 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, hayati tehlikelerinin olmadı öğrenilmişti. Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.