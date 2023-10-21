Bağcılar’da havaya ateş açarak gasp yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 21.10.2023 | 12:11 Bağcılar'da bulunan İSTOÇ ticaret merkezinde aynı masada oturdukları kişileri gasp ettikten sonra, havaya ateş ederek kaçan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ ticaret merkezi içerisinde, 12 Ekim saat 15.00 sıralarında silah sesleri duyulması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olay yerine giderek inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin olayın öncesinde 5 şahıs hakkında alacak verecek meselelerini konuştukları öğrenildi. İş yerine sonradan gelen silahlı şahıslardan birinin aynı masada oturan A.İ.S ve U.C.S'den para almak istediği, üzerlerinde para olmaması sebebiyle cep telefonlarını gasp ettiği ve şüpheli şahısların olay yerinde havaya ateş açarak bir araç ile kaçtıkları belirlendi. Şüpheli şahısların olayın sonrasında ticaret merkezinden kaçtığı anlar ise güvenlik bir kamerasına yansıdı.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, silah ile ateş açtıkları tespit edilen şüpheliler Y.E.S ve Ş.U yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.