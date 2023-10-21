Bağcılar’da havaya ateş açarak gasp yapan 2 şüpheli yakalandı | Video
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ ticaret merkezinde aynı masada oturdukları kişileri gasp ettikten sonra, havaya ateş ederek kaçan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
ATEŞ AÇTIĞI TESPİT EDİLEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, silah ile ateş açtıkları tespit edilen şüpheliler Y.E.S ve Ş.U yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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