Video Yaşam Bağcılar’da otomobiliyle ters yöne girdi 'polisim' diyerek tehdit etti! | Video
Bağcılar’da otomobiliyle ters yöne girdi 'polisim' diyerek tehdit etti! | Video

Bağcılar’da otomobiliyle ters yöne girdi 'polisim' diyerek tehdit etti! | Video

31.01.2025 | 10:48

Bağcılar’da bir kişi, ters yöne girdiği sokakta aracından inerek karşı yönden gelen otomobilin sürücüsüne kimlik gösterip polis olduğunu söylerek tehdit etti. Sürücüyü "Seni patates ederim” diyerek tehdit eden kişi, polis ekiplerince yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 29 Ocak'ta saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla ters yöne giren bir kişiye, karşı yönden gelen sürücü yol vermedi. Bunun üzerine aracından inen kişi, polis olduğunu iddia ederek sürücüye kimlik gösterdi. Ardından da sürücüye, "daha fazla zorlama al arabanı aşağıya. Plakana gelecek cezadan da ben sorumlu değilim" dedi. Sürücünün tepki göstermesi üzerine şüpheli, "bağırma, seni aşağıya indirir patates ederim" diyerek tehdit etti. Daha sonra ters yönde olmayan iki sürücü, geri manevra yaparak sokaktan çıktı. Polis olduğunu iddia eden kişi ise sokaktan çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

EMNİYET PERSONELİ DEĞİLMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracının plakasından kimliğini tespit etti. T.T. (33) olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin polis olmadığı ortaya çıktı. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan şüpheli T.T., savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

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