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Bahçelievler’de motosiklet hırsızları kamerada | Video

Bahçelievler’de motosiklet hırsızları kamerada | Video

21.11.2023 | 09:41

Bahçelievler’de 2 motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Bahçelievler'de 2 farklı noktada meydana geldi. İddiaya göre, bir motosikletli aracını park ederek film izlemek için sinema salonuna girdi. Oradan geçen motosikletli 2 hırsızdan biri, park halindeki aracı çalmak için harekete geçti. Hırsız kolaylıkla hareket ettirdiği motosiklete binerek suç ortağıyla birlikte oradan uzaklaştı. Sinema filmini izlemesinin ardından motosikletini yerinde bulamayan şahıs, aracın çalındığını anlayarak polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

BAŞKA BİR MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Motosiklet hırsızlığının gerçekleştiği anlardan kısa bir süre sonra yine Bahçelievler bölgesinde bir motosiklet hırsızlığı daha meydana geldi. Aynı şekilde olay yerine gelen hırsızlar, park halindeki başka motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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