Bahçelievler’de motosiklet hırsızları kamerada | Video
Bahçelievler’de 2 motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
BAŞKA BİR MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Motosiklet hırsızlığının gerçekleştiği anlardan kısa bir süre sonra yine Bahçelievler bölgesinde bir motosiklet hırsızlığı daha meydana geldi. Aynı şekilde olay yerine gelen hırsızlar, park halindeki başka motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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