Video Yaşam Bahçelievler'de otomobil refüje çarpıp uçtu! O anlar kamerada | Video
Bahçelievler'de otomobil refüje çarpıp uçtu! O anlar kamerada | Video

Bahçelievler'de otomobil refüje çarpıp uçtu! O anlar kamerada | Video

02.01.2022 | 10:49

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BAHÇELİEVLER'de refüje çarparak havalanan otomobil önce park halindeki otomobile, ardından binanın demir korkuluklarına çarptı. Yerden yaklaşık 1 buçuk metre havalanan otomobil seyir halindeki bir başka otomobile çarpmaktan saniyelerle kurtulurken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün gece Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle sokakta ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak yerden yaklaşık 1,5 metre havalandı. Otomobil önce park halindeki otomobile ardından binanın demir korkuluklarına çarptı. Otomobil güçlükle dururken yerden havalanan otomobil şans eseri seyir halindeki başka bir otomobille çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

UÇARAK GELMİŞ
Yaşanan olayı anlatan bina sakini Mustafa Sürücü, Gece bir gürültüyle uyandım. Daha sonra camdan baktığımda kaza olmuştu. Öğrendiğim kadarıyla karşıdan araba uçarak buraya gelmiş. Duran arabaya çarparak 5 metre savuruyor. Kazada yaralı yoktu dedi. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

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