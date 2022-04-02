Video Yaşam Bakan Soylu, Tuzluçayır Karakolu polisleriyle sahur yaptı
Bakan Soylu, Tuzluçayır Karakolu polisleriyle sahur yaptı

Bakan Soylu, Tuzluçayır Karakolu polisleriyle sahur yaptı

02.04.2022 | 09:18

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ramazan ayının ilk sahurunu Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis ve bekçilerle yaptı.

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