Video Yaşam Bakan Yerlikaya: "51 DEAŞ şüphelisini yakaladık" | Video
Bakan Yerlikaya:

18.09.2025 | 08:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta son haftada DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli Jandarma tarafından yakaladı. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımda, "Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

