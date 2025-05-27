Video Yaşam Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı! Papara'ya operasyon anları polis kamerasında | Video
Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı! Papara'ya operasyon anları polis kamerasında | Video

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı! Papara'ya operasyon anları polis kamerasında | Video

27.05.2025 | 10:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Papara' isimli ödeme kuruluşuna yönelik yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı gözaltına alınırken, şüphelilere ait şirketlere el konuldu.

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