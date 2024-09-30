Video Yaşam Bakan Yerlikaya: “Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz” | Video
Bakan Yerlikaya: “Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz” | Video

Bakan Yerlikaya: “Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz” | Video

30.09.2024 | 12:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Sivil Trafik Ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; şahısların A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu tespit edildiğini ve şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulandığını açıkladı.

"Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz"
Şahısların, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz Milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112 ' ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya: Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz | Video 01:04
Bakan Yerlikaya: “Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz” | Video 30.09.2024 | 12:26
İstismar şüphelisinin evini taşlayıp, duvarlarına sprey boyayla yazı yazdılar | Video 01:24
İstismar şüphelisinin evini taşlayıp, duvarlarına sprey boyayla yazı yazdılar | Video 30.09.2024 | 12:08
Yakını direksiyon sınavında kaldı, bıçakla eğitmene saldırdı | Video 02:32
Yakını direksiyon sınavında kaldı, bıçakla eğitmene saldırdı | Video 30.09.2024 | 10:44
Polislerin ceza yazmasına sinirlendi, aracını parçaladı | Video 00:23
Polislerin ceza yazmasına sinirlendi, aracını parçaladı | Video 30.09.2024 | 10:29
Karayoluna inen ayı böyle görüntülendi | Video 01:03
Karayoluna inen ayı böyle görüntülendi | Video 30.09.2024 | 10:29
Tekirdağ’da yıldırım düşme anı kamerada: Geceyi gündüze çevirdi | Video 02:31
Tekirdağ'da yıldırım düşme anı kamerada: Geceyi gündüze çevirdi | Video 30.09.2024 | 10:26
Serhat Akın’ın vurulmasıyla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:06
Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 30.09.2024 | 10:26
Komşusunu öldüren şüpheli: Kendi bıçağının üzerine düştü, ben bıçaklamadım | Video 01:06
Komşusunu öldüren şüpheli: "Kendi bıçağının üzerine düştü, ben bıçaklamadım" | Video 30.09.2024 | 10:25
Hatay’da şaşkına çeviren olay! Otomobil, prefabrik iş yerinin içinden geçti | Video 03:04
Hatay'da şaşkına çeviren olay! Otomobil, prefabrik iş yerinin içinden geçti | Video 30.09.2024 | 09:23
İstanbul’da düzenlenen Kuyu-30 operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı | Video 01:11
İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-30" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı | Video 30.09.2024 | 08:50
Osmaniye’de düğünde davetlilerin birbirine girdiği anlar kamerada | Video 00:36
Osmaniye'de düğünde davetlilerin birbirine girdiği anlar kamerada | Video 30.09.2024 | 08:49
Eskişehir’de çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı | Video 02:20
Eskişehir’de çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı | Video 30.09.2024 | 08:49
Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar! 01:31
Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar! 29.09.2024 | 23:39
Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki… 02:34
Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki… 29.09.2024 | 23:12
Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki… 03:26
Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki… 29.09.2024 | 23:14
Şehrin göbeğinde attığı drift pahalıya patladı | Video 00:31
Şehrin göbeğinde attığı drift pahalıya patladı | Video 29.09.2024 | 16:25
Beykoz’da çakarlı driftli düğün konvoyu kamerada | Video 02:19
Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu kamerada | Video 29.09.2024 | 16:21
Van’da kaybolan üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor | Video 06:54
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor | Video 29.09.2024 | 15:34
Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:14
Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.09.2024 | 15:31
Otomobil sürücüsü, yol verme tartışmasında motosikletliye çarpıp böyle kaçtı | Video 00:32
Otomobil sürücüsü, yol verme tartışmasında motosikletliye çarpıp böyle kaçtı | Video 29.09.2024 | 15:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA