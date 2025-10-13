Video Yaşam Bakan Yerlikaya: "Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheliyi yakaladık" | Video
Bakan Yerlikaya:

Bakan Yerlikaya: "Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheliyi yakaladık" | Video

13.10.2025 | 09:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 5 gündür süren operasyonlarda 274 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında 5 gündür süren operasyonlarda 274 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek, "25 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheli şahıs tutuklandı. 123'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 10 adet soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 adet araç ile 7 adet tapuya el konuldu. Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayalım. Biz gereğini yaparız."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheliyi yakaladık | Video 00:29
Bakan Yerlikaya: "Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheliyi yakaladık" | Video 13.10.2025 | 09:21
Sarı-lacivert balonlar kanseri yenen Fenerbahçeli Tamer Talha için gökyüzüne bırakıldı | Video 04:41
Sarı-lacivert balonlar kanseri yenen Fenerbahçeli Tamer Talha için gökyüzüne bırakıldı | Video 13.10.2025 | 09:21
Market alışverişi yaparcasına 7 bin TL’lik dondurma çalan hırsız yakalandı | Video 01:03
Market alışverişi yaparcasına 7 bin TL’lik dondurma çalan hırsız yakalandı | Video 13.10.2025 | 09:21
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! İşte Oktay Kaynarca’yı bile şaşırtan o cevap! 01:05
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! İşte Oktay Kaynarca’yı bile şaşırtan o cevap! 12.10.2025 | 21:39
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! 02:05
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! 12.10.2025 | 21:46
Akdeniz’de SUB Board yapan 19 genç, rüzgarla 2 mil açığa sürüklendi | Video 07:02
Akdeniz'de SUB Board yapan 19 genç, rüzgarla 2 mil açığa sürüklendi | Video 12.10.2025 | 14:36
Silivri’de kaya parçaları çocuklarında bulunduğu çay bahçesine düştü | Video 01:28
Silivri’de kaya parçaları çocuklarında bulunduğu çay bahçesine düştü | Video 12.10.2025 | 14:35
Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video 00:12
Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video 12.10.2025 | 14:35
Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 kişi yaralandı | Video 02:28
Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 kişi yaralandı | Video 12.10.2025 | 14:35
Park halindeki motosikletlere çarpan otomobildeki 3 kişi kaçmaya çalıştı | Video 00:30
Park halindeki motosikletlere çarpan otomobildeki 3 kişi kaçmaya çalıştı | Video 12.10.2025 | 14:35
Tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti | Video 00:42
Tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti | Video 12.10.2025 | 14:34
Kuşadası’nda 1 kişinin öldüğü kaza kamerada | Video 00:26
Kuşadası’nda 1 kişinin öldüğü kaza kamerada | Video 12.10.2025 | 14:34
Ümraniye’de otomobille gelip rastgele ateş açtılar, bir kişiyi kaçırıp darbettiler | Video 01:43
Ümraniye'de otomobille gelip rastgele ateş açtılar, bir kişiyi kaçırıp darbettiler | Video 12.10.2025 | 14:34
Çanakkale’de batan teknede hayatlarını kaybeden 3 kişinin, son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:32
Çanakkale'de batan teknede hayatlarını kaybeden 3 kişinin, son görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.10.2025 | 09:51
Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 00:15
Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 12.10.2025 | 09:51
Kendilerini polis olarak tanıtıp 250 bin dolar dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 02:21
Kendilerini polis olarak tanıtıp 250 bin dolar dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 12.10.2025 | 09:50
Yağmurun etkisiyle atık borusu evine taşan adamdan ABB’ye isyan! Konser yapma, yaşanacak yer yap | Video 03:14
Yağmurun etkisiyle atık borusu evine taşan adamdan ABB'ye isyan! "Konser yapma, yaşanacak yer yap" | Video 12.10.2025 | 09:50
Tekirdağ’da sivil polisi vale sanan alkollü sürücü yakalandı | Video 01:57
Tekirdağ'da sivil polisi vale sanan alkollü sürücü yakalandı | Video 12.10.2025 | 09:43
Kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama | Video 00:36
Kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama | Video 12.10.2025 | 08:59
Muğla Ula’da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 01:27
Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 12.10.2025 | 08:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY