Video Yaşam Bakan Yerlikaya: "Son 2 haftada FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheliyi yakaladık" | Video
Bakan Yerlikaya:

Bakan Yerlikaya: "Son 2 haftada FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheliyi yakaladık" | Video

19.10.2025 | 09:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 62 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'ye yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, yakalanan 62 şüpheliden 41'inin tutuklandığını, 21 kişinin de adli işlemlerine devam edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"32 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 62 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya: Son 2 haftada FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheliyi yakaladık | Video 00:36
Bakan Yerlikaya: "Son 2 haftada FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheliyi yakaladık" | Video 19.10.2025 | 09:42
Eyüpsultan’da yokuş aşağı inen otomobil park halindeki 8 araca çarptı | Video 03:27
Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobil park halindeki 8 araca çarptı | Video 19.10.2025 | 09:00
Edremit’te dehşet: gasp ettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2’si polis 5 kişiyi yaraladı, ölü olarak ele geçirildi | Video 02:54
Edremit'te dehşet: gasp ettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 5 kişiyi yaraladı, ölü olarak ele geçirildi | Video 19.10.2025 | 08:53
Şanlıurfa’da hastane acilinde tekme tokat kavga kamerada | Video 00:17
Şanlıurfa'da hastane acilinde tekme tokat kavga kamerada | Video 19.10.2025 | 08:53
Sancaktepe’de yol verme kavgasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücü yakalandı | Video 00:30
Sancaktepe’de yol verme kavgasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücü yakalandı | Video 19.10.2025 | 08:53
Düğün yolunda kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı | Video 01:39
Düğün yolunda kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı | Video 18.10.2025 | 16:37
Cezaevinden çıkan iki şüpheli, 6 ayrı hırsızlık olayının faili çıktı | Video 00:12
Cezaevinden çıkan iki şüpheli, 6 ayrı hırsızlık olayının faili çıktı | Video 18.10.2025 | 15:37
Kendisini polis olarak tanıtıp saldırgan tavırlar sergileyen alkollü şahıs gözaltına alındı | Video 01:21
Kendisini polis olarak tanıtıp saldırgan tavırlar sergileyen alkollü şahıs gözaltına alındı | Video 18.10.2025 | 14:35
Su tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü: O anlar kamerada | Video 01:20
Su tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü: O anlar kamerada | Video 18.10.2025 | 14:14
Sokak ortasında öldürülen Gülben Duru’nun ölümüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video 00:39
Sokak ortasında öldürülen Gülben Duru'nun ölümüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video 18.10.2025 | 13:54
Esenyurt’ta yol verme tartışması: Kadın motorcuyu kaputunda böyle sürükledi | Video 01:12
Esenyurt'ta yol verme tartışması: Kadın motorcuyu kaputunda böyle sürükledi | Video 18.10.2025 | 13:39
Otomobillerin amblem ve aynalarını çalan şüpheliler yakalandı | Video 01:36
Otomobillerin amblem ve aynalarını çalan şüpheliler yakalandı | Video 18.10.2025 | 12:31
Öğretmeni Mevlüt Külcü’nün ölümüne neden olan aracın hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı | Video 06:15
Öğretmeni Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olan aracın hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı | Video 18.10.2025 | 11:29
Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayan otobüs yoldan çıktı | Video 00:53
Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayan otobüs yoldan çıktı | Video 18.10.2025 | 11:18
E5 Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi, trafik durma noktasına geldi | Video 00:57
E5 Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi, trafik durma noktasına geldi | Video 18.10.2025 | 11:05
50 milyon haraç isteyip, iş yeri, ev ve muhtarlık kurşunladılar: 6 tutuklama | Video 01:04
50 milyon haraç isteyip, iş yeri, ev ve muhtarlık kurşunladılar: 6 tutuklama | Video 18.10.2025 | 10:19
Kızgın boğa, otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi | Video 03:15
Kızgın boğa, otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi | Video 18.10.2025 | 09:58
Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı | Video 01:53
Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı | Video 18.10.2025 | 09:49
Gümrükler Muhafaza Ekiplerince, toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:30
Gümrükler Muhafaza Ekiplerince, toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 18.10.2025 | 09:49
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 01:36
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 17.10.2025 | 16:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY