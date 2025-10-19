Bakan Yerlikaya: "Son 2 haftada FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheliyi yakaladık" | Video 19.10.2025 | 09:42 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 62 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'ye yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, yakalanan 62 şüpheliden 41'inin tutuklandığını, 21 kişinin de adli işlemlerine devam edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"32 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 62 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."