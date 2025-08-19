Video Yaşam Bakan Yerlikaya'dan TBMM önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama | Video
Bakan Yerlikaya'dan TBMM önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama | Video

Bakan Yerlikaya'dan TBMM önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama | Video

19.08.2025 | 13:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Milleti (TBMM) önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 08.55'te M.E.F. adlı şahsın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde araç yakma eyleminde bulunması olayına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan incelemelerde şahsın Mersin'de ikamet ettiğini belirterek, "Hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Şahsın 16 farklı suçtan kaydının olduğunu aktaran Yerlikaya, "Şahsın, aralarında 'Hırsızlık', 'Motorlu Taşıt Hırsızlığı', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tehdit' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de '10 yıl cezaevinde yattım' diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya’dan TBMM önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama | Video 03:35
Bakan Yerlikaya'dan TBMM önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama | Video 19.08.2025 | 13:52
Bolu’da D-100’de motosikletin üstünde yatarak tehlikeli yolculuk yapan magandalar kamerada | Video 00:29
Bolu’da D-100’de motosikletin üstünde yatarak tehlikeli yolculuk yapan magandalar kamerada | Video 19.08.2025 | 13:51
Karabük’te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 00:54
Karabük'te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 19.08.2025 | 13:42
Ümraniye’de vahşet! Boğazı satırla kesilerek öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:55
Ümraniye’de vahşet! Boğazı satırla kesilerek öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 13:41
Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 00:47
Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 19.08.2025 | 12:44
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının daha önce de ayaklarından vurulduğu ortaya çıktı | Video 01:12
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının daha önce de ayaklarından vurulduğu ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 12:44
Silivri’de pastaneden çıkan kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, fırıncı tarafından böyle yumruklandı! | Video 01:22
Silivri'de pastaneden çıkan kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, fırıncı tarafından böyle yumruklandı! | Video 19.08.2025 | 11:55
İstanbul’da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:44
İstanbul'da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 11:43
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 03:38
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 19.08.2025 | 11:29
Eyüpsultan’da taksici Sefer Kaya’yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 07:03
Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya'yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 19.08.2025 | 11:00
Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video 01:12
Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video 19.08.2025 | 10:47
Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 01:28
Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 19.08.2025 | 10:41
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari’yi pert etti | Video 00:42
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari'yi pert etti | Video 19.08.2025 | 10:41
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 şahsın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada | Video 01:53
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 şahsın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 10:09
Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyolda trafik terörü kamerada | Video 00:30
Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyolda trafik terörü kamerada | Video 19.08.2025 | 09:56
Gümüşhane zirvelerinden masalsı manzara böyle görüntülendi | Video 07:43
Gümüşhane zirvelerinden masalsı manzara böyle görüntülendi | Video 19.08.2025 | 09:37
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın babası, o anları anlattı | Video 03:22
Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası, o anları anlattı | Video 19.08.2025 | 09:21
Avcılar’da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video 01:49
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 08:29
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video 03:21
Eyüpsultan'da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video 18.08.2025 | 16:28
İzmir’de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor | Video 02:22
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor | Video 18.08.2025 | 16:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY