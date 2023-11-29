Bakanlık ve MİT operasyonuyla Hatay'da 1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
Ticaret Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Hatay'da 1 ton 197 kilo 'captagon' hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Bolat, kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ederek başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan MİT'e teşekkür etti.
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