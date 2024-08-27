Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeyken alt geçide çarpan konteyner yüklü bir TIR, o sırada yoldan geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi. İşte o anlar...