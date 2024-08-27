Video Yaşam Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video
Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video

Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video

27.08.2024 | 13:05

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeyken alt geçide çarpan konteyner yüklü bir TIR, o sırada yoldan geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi. İşte o anlar...

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