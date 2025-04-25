Bakırköy'de zincirleme trafik kazası; yaralılar var! | Video

Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D- 100 yan yolda trafik durma noktasına gelirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.