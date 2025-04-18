Video Yaşam Balıkçı teknesine yunus sürprizi: Denizde renkli anlar yaşandı | Video
Balıkçı teknesine yunus sürprizi: Denizde renkli anlar yaşandı | Video

Balıkçı teknesine yunus sürprizi: Denizde renkli anlar yaşandı | Video

18.04.2025 | 09:48

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize açılan balıkçılar, teknelerine uzun süre eşlik eden yunuslarla karşılaştı. Denizdeki eşsiz görüntüler, izleyenleri adeta hayran bıraktı.

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Sabah erken saatlerde Marmaraereğlisi açıklarında denize açılan balıkçılar, denizin maviliğinde olağanüstü bir doğa gösterisine tanık oldu. Bir grup yunus, ilerleyen tekneye yanaşarak uzun süre balıkçılara eşlik etti. Zaman zaman su yüzeyinde zıplayan, zaman zaman tekneyle yarışan yunuslar, görenleri kendine hayran bıraktı.

O anlara tanıklık eden balıkçı İbrahim Özkan, yunusların tekneyle birlikte yüzdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı. Sürünün dakikalar boyunca teknenin etrafında dönerek ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Balıkçı İbrahim Özkan, yaşadığı duyguyu şu sözlerle anlattı:
"Marmaraereğlisi sadece bir sahil kasabası değil. Balıkçılıkla yoğrulmuş bir kültürün taşıyıcısı. Bugün denizde bize eşlik eden misafirler ise yunus balıklarıydı. Bu görüntüler doğa ile uyumun en güzel örneği."

Denizdeki bu unutulmaz anlar, doğa ile insan arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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