Balıkçı teknesiyle yarışan yunuslar görsel şölen sundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yunus sürüsü ile karşılaşan balıkçılar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yunuslar, dakikalarca tekneye eşlik etti.
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