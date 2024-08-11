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Balıkçı teknesiyle yarışan yunuslar görsel şölen sundu

Balıkçı teknesiyle yarışan yunuslar görsel şölen sundu

11.08.2024 | 14:49

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yunus sürüsü ile karşılaşan balıkçılar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yunuslar, dakikalarca tekneye eşlik etti.

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