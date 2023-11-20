Balıkesir'de 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi; 1 tutuklama | Video
BALIKESİR'de polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ahmet Akkoç (33), tutuklandı.
Ahmet Akkoç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
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