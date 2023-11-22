Balıkesir’de operasyon:16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı | Video
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen ve onları yasa dışı yollarda yurtdışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör yakalandı.
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