Balıkesir’de operasyon:16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı | Video 22.11.2023 | 14:36 Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen ve onları yasa dışı yollarda yurtdışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesinde düzenlenen operasyonel faaliyette 3 organizatör ile birlikte 16 düzensiz göçmen yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 organizatör tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 16 düzensiz göçmen Bandırma Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.