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OTOMATİK OYNAT
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Bandırma'da denizde şaşırtan görüntü... Artarak devam ediyor! 26.04.2022 | 12:41
03:16
Kars'ta suya yansıyan bulutların masalsı görüntüsü kamerada 26.04.2022 | 12:41
02:22
İstanbul Tuzla’da kuyumcuda soygun dehşeti kamerada! Kuyumcuyu vurup... 26.04.2022 | 12:41
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Klima motorunu böyle çaldı... Bu görüntüden yakalandı | Video 26.04.2022 | 14:03
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Ankara polisinden nefes kesen operasyon | Video 26.04.2022 | 13:25
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Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü mahkemede karşı karşıya geldi | Video 26.04.2022 | 13:22
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Bursa'da sokak ortasında kadına şiddet anları kamerada | Video 26.04.2022 | 11:23
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 26.04.2022 | 11:01
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Bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü kamerada 26.04.2022 | 10:53
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FETÖ’ye şafak baskını! Ankesörcü 53 şüpheliye gözaltı | Video 26.04.2022 | 09:56
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İstanbul'da rengârenk bir yeryüzü sofrası | Video 26.04.2022 | 09:55
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Zehir tacirlerine Jandarma engeli! | Video 26.04.2022 | 09:07
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 aydır devam eden 15 metrelik deniz çekilmesi etkisini sürdürüyor.