Video Yaşam Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video
Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video

Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video

08.01.2025 | 14:46

Yaşlı ve yalnız yaşayanları hedef seçen dolandırıcılar, bir yöntem daha geliştirdi. Hesapta olağan dışı hareket olduğunu söyleyen dolandırıcılar, bankacı kılığında evlere gidip yaşlıların hesap kartını almaya başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video 00:34
Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video 08.01.2025 | 14:46
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 00:23
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 08.01.2025 | 14:27
Fatih’te otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3’ü çocuk 8 yaralı | Video 00:32
Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3’ü çocuk 8 yaralı | Video 08.01.2025 | 13:15
Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda | Video 02:16
Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda | Video 08.01.2025 | 13:12
Sındırgı’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 03:22
Sındırgı’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 08.01.2025 | 13:07
İki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 01:47
İki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 08.01.2025 | 12:39
Cansız bedeninin yanı başındaki cep telefonunda çağrılar birikti, kimse telefona bakamadı | Video 02:36
Cansız bedeninin yanı başındaki cep telefonunda çağrılar birikti, kimse telefona bakamadı | Video 08.01.2025 | 12:39
Diş çekimi sonrası hayatını kaybeden Deniz’in babası: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü | Video 04:19
Diş çekimi sonrası hayatını kaybeden Deniz'in babası: "Oğlum 5 bin lira için öldürüldü" | Video 08.01.2025 | 12:29
ATM önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı | Video 00:50
ATM önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı | Video 08.01.2025 | 12:29
Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video 00:10
Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video 08.01.2025 | 12:27
TikTok akımı 10 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı, uzmanı uyardı: Yasal düzenleme kesinlikle gerekli | Video 06:39
TikTok akımı 10 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı, uzmanı uyardı: "Yasal düzenleme kesinlikle gerekli” | Video 08.01.2025 | 12:27
Beykoz halkı Anadolu Kavağı deniz dolmuş seferlerinden tedirgin! Tekneler güvenli değil | Video 10:09
Beykoz halkı Anadolu Kavağı deniz dolmuş seferlerinden tedirgin! "Tekneler güvenli değil" | Video 08.01.2025 | 12:27
İzmir İnciraltı sahilini deniz marulu sardı | Video 07:52
İzmir İnciraltı sahilini deniz marulu sardı | Video 08.01.2025 | 12:27
36 yaşındaki iki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 01:42
36 yaşındaki iki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 08.01.2025 | 12:04
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 2 yaralı | Video 00:47
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 2 yaralı | Video 08.01.2025 | 11:28
Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video 00:42
Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video 08.01.2025 | 11:25
Demir dubaya çarpıp yerinden söktü, yoluna devam etti | Video 00:37
Demir dubaya çarpıp yerinden söktü, yoluna devam etti | Video 08.01.2025 | 10:52
Ücreti IBAN ile göndereceğim diyen market dolandırıcısı yakalandı | Video 01:36
"Ücreti IBAN ile göndereceğim" diyen market dolandırıcısı yakalandı | Video 08.01.2025 | 10:52
Zorla bindirildiği araçta tecavüze uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı | Video 02:24
Zorla bindirildiği araçta tecavüze uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı | Video 08.01.2025 | 10:51
Eşini öldürüp 500 kilometre yol katetti | Video 01:09
Eşini öldürüp 500 kilometre yol katetti | Video 08.01.2025 | 10:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA