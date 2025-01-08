Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video

Yaşlı ve yalnız yaşayanları hedef seçen dolandırıcılar, bir yöntem daha geliştirdi. Hesapta olağan dışı hareket olduğunu söyleyen dolandırıcılar, bankacı kılığında evlere gidip yaşlıların hesap kartını almaya başladı.