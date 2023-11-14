Video Yaşam Banyo yaparken evi alev topuna döndü: Söndürmeye çalışırken yaralandı | Video
Banyo yaparken evi alev topuna döndü: Söndürmeye çalışırken yaralandı | Video

Banyo yaparken evi alev topuna döndü: Söndürmeye çalışırken yaralandı | Video

14.11.2023 | 16:37

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kül oldu. Yangın sırasında banyoda olan ve dumanları fark ederek dışarıya çıkan kişinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

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Yeşilyurt Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler evi sararken, müdahalede bulunmaya çalışan İ.D. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk ederken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında İ.D.'nin banyoda olduğu öğrenildi. Faciaya ramak kalan yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"USTALARIN YARDIMIYLA KAPIYI KIRIP ÇIKARTTIK AMCAMI"
Yanan evde dedesinin kardeşinin oturduğunu ifade eden Furkan Enes Dereli, "Yanan evde amcamlar oturuyordu. Evde bir anne, iki tane de bekar çocuk vardı. Anne 90'lı yaşlarında. Biz dışarıda yemek yapıyorduk, bir sorun yoktu. Sonrasında eve girdik, 5 dakika sonra haber aldık. Evin içinde ustalar vardı. Bir anda alev aldı, sonrasında da alevler her yeri sardı. Ekipler 10 dakika içinde geldi ama geldiklerinde ev kullanılamaz haldeydi. Evin içinde bir tek amcam vardı, o da banyodaydı. Çıktığında alevleri söndürmek için uğraşmış ama söndürememiş. Ustaların yardımıyla kapıyı kırıp çıkarttık amcamı. Elinde ve ayaklarında yanıklar vardı. Ev söndürüldü ama kullanılamaz hale geldi" dedi.

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