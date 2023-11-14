Banyo yaparken evi alev topuna döndü: Söndürmeye çalışırken yaralandı | Video
Sakarya'nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kül oldu. Yangın sırasında banyoda olan ve dumanları fark ederek dışarıya çıkan kişinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.
"USTALARIN YARDIMIYLA KAPIYI KIRIP ÇIKARTTIK AMCAMI"
Yanan evde dedesinin kardeşinin oturduğunu ifade eden Furkan Enes Dereli, "Yanan evde amcamlar oturuyordu. Evde bir anne, iki tane de bekar çocuk vardı. Anne 90'lı yaşlarında. Biz dışarıda yemek yapıyorduk, bir sorun yoktu. Sonrasında eve girdik, 5 dakika sonra haber aldık. Evin içinde ustalar vardı. Bir anda alev aldı, sonrasında da alevler her yeri sardı. Ekipler 10 dakika içinde geldi ama geldiklerinde ev kullanılamaz haldeydi. Evin içinde bir tek amcam vardı, o da banyodaydı. Çıktığında alevleri söndürmek için uğraşmış ama söndürememiş. Ustaların yardımıyla kapıyı kırıp çıkarttık amcamı. Elinde ve ayaklarında yanıklar vardı. Ev söndürüldü ama kullanılamaz hale geldi" dedi.
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