Video Yaşam Baraj suları çekildi, tarihi köy gün yüzüne çıktı | Video
Baraj suları çekildi, tarihi köy gün yüzüne çıktı | Video

Baraj suları çekildi, tarihi köy gün yüzüne çıktı | Video

19.01.2025 | 12:45

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan içme suyu barajında, kuraklık ve mevsimsel su seviyesindeki düşüş nedeniyle baraj suları büyük ölçüde çekildi. Bu çekilmenin ardından, yıllar önce baraj suları altında kalan eski bir köyün kalıntıları gün yüzüne çıktı.

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Çamlıdere Baraj yapımı sırasında su altında bırakılan köy, bölgenin tarihine ışık tutuyor. Köylülerin zamanında baraj inşaatı nedeniyle başka yerlere göç ettiği bilinirken, bu köyde yaşayan insanların anıları su yüzüne çıkan kalıntılarla yeniden canlanıyor. Köy meydanında yer alan taş yapılar, tarih meraklılarının ve bölge halkının ilgisini çekerken Köyün eski geçmişin izlerini taşırken ziyaretçileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

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