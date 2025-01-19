Baraj suları çekildi, tarihi köy gün yüzüne çıktı | Video
Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan içme suyu barajında, kuraklık ve mevsimsel su seviyesindeki düşüş nedeniyle baraj suları büyük ölçüde çekildi. Bu çekilmenin ardından, yıllar önce baraj suları altında kalan eski bir köyün kalıntıları gün yüzüne çıktı.
Çamlıdere Baraj yapımı sırasında su altında bırakılan köy, bölgenin tarihine ışık tutuyor. Köylülerin zamanında baraj inşaatı nedeniyle başka yerlere göç ettiği bilinirken, bu köyde yaşayan insanların anıları su yüzüne çıkan kalıntılarla yeniden canlanıyor. Köy meydanında yer alan taş yapılar, tarih meraklılarının ve bölge halkının ilgisini çekerken Köyün eski geçmişin izlerini taşırken ziyaretçileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:41
Baraj suları çekildi, tarihi köy gün yüzüne çıktı | Video 19.01.2025 | 12:45
01:35
04:45
Kağıthane’de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi | Video 19.01.2025 | 10:10
02:29
Şişli’de Moldovalı kadının çantası yemek yerken çalındı | Video 19.01.2025 | 10:10
00:30
Pendik'te TIR'ın devrildiği anlar kamerada | Video 19.01.2025 | 10:10
01:08
00:40
Tarlasında bulduğu yaralı kartala sahip çıktı | Video 19.01.2025 | 09:49
01:32
01:21
9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi | Video 19.01.2025 | 08:43
00:40
100 milyon liralık vurgunda ‘yılın iş adamı' ve 10 kişiye gözaltı | Video 19.01.2025 | 08:43
01:18
01:27
Esenyurt’ta oto yıkamacıda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü | Video 19.01.2025 | 08:42
02:31
Adana'da feci kaza! Ters yöne girdi, karşıdan gelen araçla çarpıştı | Video 19.01.2025 | 08:42
04:04
İstanbul Balat’taki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı 18.01.2025 | 15:46
03:24
04:31
İstanbul'a gezmeye gelen Süphan kavgada öldürüldü 18.01.2025 | 12:35
01:19
Haliç'te yolcu dolu tekneye başka tekne çarptı; kaza kamerada 18.01.2025 | 12:14
00:51
01:45