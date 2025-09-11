Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpan araç sürücüsü kazanın otomobille yarışan bir tur minibüsünün kendisini sıkıştırması sonucu meydana geldiğini söyledi.
ÖNÜNE KIRIP HIZLA UZAKLAŞTI
Kazayı burnu bile kanamadan atlatan araç sürücüsü İsmail Derin, Sorgun-Otogar köprülü kavşağından itibaren siyah bir tur aracının önünde ilerleyen bir otomobil ile yarış yaptığını, köprüye girdiğinde önüne kırdığını ve kaza yaptırdıktan sonra hızla uzaklaştığını ileri sürdü. Aracın çekiciyle olay yerinden götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
02:31
