Video Yaşam Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video
Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video

Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video

11.09.2025 | 11:00

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpan araç sürücüsü kazanın otomobille yarışan bir tur minibüsünün kendisini sıkıştırması sonucu meydana geldiğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki İsmail Derin'in kullandığı 70 ER 787 plakalı hafif ticari araç Batı Side Köprülü Kavşağına girdiği sırada bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan hafif ticari araç nedeniyle köprülü kavşakta trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Bölge Trafik Amirliği ekiplerince başka bir kaza yaşanmaması için köprü girişinde önlem alındı.

ÖNÜNE KIRIP HIZLA UZAKLAŞTI
Kazayı burnu bile kanamadan atlatan araç sürücüsü İsmail Derin, Sorgun-Otogar köprülü kavşağından itibaren siyah bir tur aracının önünde ilerleyen bir otomobil ile yarış yaptığını, köprüye girdiğinde önüne kırdığını ve kaza yaptırdıktan sonra hızla uzaklaştığını ileri sürdü. Aracın çekiciyle olay yerinden götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video 02:31
Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video 11.09.2025 | 11:00
Darbe alıp felç kalan sokak kedisi, fizyoterapi ile yürümeye başladı | Video 06:22
Darbe alıp felç kalan sokak kedisi, fizyoterapi ile yürümeye başladı | Video 11.09.2025 | 10:53
Eşini sokak ortasında darbeden şüpheli adliyede | Video 01:30
Eşini sokak ortasında darbeden şüpheli adliyede | Video 11.09.2025 | 10:39
Gözüne kestirdiği saksıdaki çiçeği sökerek götürdü | Video 02:12
Gözüne kestirdiği saksıdaki çiçeği sökerek götürdü | Video 11.09.2025 | 10:29
Bilişim hırsızlığı yoluyla arkadaşının 780 bin TL’sini kendi hesabına aktaran kadın tutuklandı | Video 03:30
Bilişim hırsızlığı yoluyla arkadaşının 780 bin TL'sini kendi hesabına aktaran kadın tutuklandı | Video 11.09.2025 | 09:54
Ekmek teknesi yanan tır sürücüsü gözyaşına boğuldu | Video 00:33
Ekmek teknesi yanan tır sürücüsü gözyaşına boğuldu | Video 11.09.2025 | 09:40
2 ayrı otel çalışanlarının kavgasında 20 kişi gözaltına alındı | Video 00:20
2 ayrı otel çalışanlarının kavgasında 20 kişi gözaltına alındı | Video 11.09.2025 | 09:15
Bodrum’da tepki çeken görüntü! Soyu tükenen balığı limanda zıpkınla vurdular | Video 00:25
Bodrum'da tepki çeken görüntü! Soyu tükenen balığı limanda zıpkınla vurdular | Video 11.09.2025 | 09:13
Ümraniye’de İETT otobüsüne otomobil çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 03:36
Ümraniye'de İETT otobüsüne otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 11.09.2025 | 09:13
SON DAKİKA: Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 00:31
SON DAKİKA: Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 11.09.2025 | 08:58
Alkollü sürücü ters yönden ilerleyerek, servis aracına çarptı | Video 02:06
Alkollü sürücü ters yönden ilerleyerek, servis aracına çarptı | Video 11.09.2025 | 08:22
Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın 3 binaya sıçradı | Video 03:27
Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın 3 binaya sıçradı | Video 10.09.2025 | 16:30
Otomobil lastiklerini keserek zarar veren şahıs kameralara yakalandı | Video 00:59
Otomobil lastiklerini keserek zarar veren şahıs kameralara yakalandı | Video 10.09.2025 | 16:11
Adana’da sağlıkçılara saldırıp yumruk atan şüpheli tutuklandı | Video 00:32
Adana’da sağlıkçılara saldırıp yumruk atan şüpheli tutuklandı | Video 10.09.2025 | 14:56
Sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon: 46 gözaltı | Video 00:34
Sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon: 46 gözaltı | Video 10.09.2025 | 14:37
Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video 03:19
Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video 10.09.2025 | 14:30
Alanya’da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 02:53
Alanya'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 10.09.2025 | 13:51
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video 00:34
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video 10.09.2025 | 13:42
Sevgi’nin, kendisini katleden eşi ve çocuğuyla yürüdüğü görüntüler soruşturma dosyasına girdi | Video 00:25
Sevgi'nin, kendisini katleden eşi ve çocuğuyla yürüdüğü görüntüler soruşturma dosyasına girdi | Video 10.09.2025 | 13:28
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 04:38
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 10.09.2025 | 12:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY