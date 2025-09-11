Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video 11.09.2025 | 11:00 Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpan araç sürücüsü kazanın otomobille yarışan bir tur minibüsünün kendisini sıkıştırması sonucu meydana geldiğini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki İsmail Derin'in kullandığı 70 ER 787 plakalı hafif ticari araç Batı Side Köprülü Kavşağına girdiği sırada bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan hafif ticari araç nedeniyle köprülü kavşakta trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Bölge Trafik Amirliği ekiplerince başka bir kaza yaşanmaması için köprü girişinde önlem alındı.Kazayı burnu bile kanamadan atlatan araç sürücüsü İsmail Derin, Sorgun-Otogar köprülü kavşağından itibaren siyah bir tur aracının önünde ilerleyen bir otomobil ile yarış yaptığını, köprüye girdiğinde önüne kırdığını ve kaza yaptırdıktan sonra hızla uzaklaştığını ileri sürdü. Aracın çekiciyle olay yerinden götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.