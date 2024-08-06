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Bariyerlere çarptığı otomobilinin parçalarını toplarken ikinci kazada öldü

Bariyerlere çarptığı otomobilinin parçalarını toplarken ikinci kazada öldü

06.08.2024 | 09:25

Konya’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazası yapan Muhammet Talha Orhan (23), otomobilinin kırılan parçalarını karayolundan topladığı sırada seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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