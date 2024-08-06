Bariyerlere çarptığı otomobilinin parçalarını toplarken ikinci kazada öldü
Konya’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazası yapan Muhammet Talha Orhan (23), otomobilinin kırılan parçalarını karayolundan topladığı sırada seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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