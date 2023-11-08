Başakşehir’de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın 4 saat sonra söndürüldü | Video
Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi bulunan 6 katlı bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesi’nde çıkan yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü.
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