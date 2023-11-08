Başakşehir’de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın 4 saat sonra söndürüldü | Video 08.11.2023 | 14:08 Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi bulunan 6 katlı bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesi’nde çıkan yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi bulunan 6 katlı bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkmıştı. İş merkezinden çıkan dumanlar gökyüzüne ulaşırken, ihbar üzerine olay yerine Başakşehir, İkitelli, Bağcılar, Bakırköy, Şişli, Beylikdüzü, Sultangazi, Sarıyer ilçelerinden takviye itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Dumanların çıktığı iş merkezi havadan görüntülenmişti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.