Başakşehir’de liseli kızlar saç başa birbirine girdi! O anlar kamerada | Video
Başakşehir’de bir lise çıkışında iki kız grubu arasında kavga çıktı. Kızların birbirine saç başa saldırdığı anlar diğer arkadaşları tarafından görüntülendi.
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