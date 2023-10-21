Video Yaşam Başakşehir’de liseli kızlar saç başa birbirine girdi! O anlar kamerada | Video
Başakşehir’de liseli kızlar saç başa birbirine girdi! O anlar kamerada | Video

Başakşehir’de liseli kızlar saç başa birbirine girdi! O anlar kamerada | Video

21.10.2023 | 10:53

Başakşehir’de bir lise çıkışında iki kız grubu arasında kavga çıktı. Kızların birbirine saç başa saldırdığı anlar diğer arkadaşları tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başakşehir Şahintepe'de bulunan bir lisenin çıkışında iki kız grubu arasında iddiaya göre erkek arkadaş tartışması kavgaya dönüştü. Kızlar birbirine saç başa girerken diğer arkadaşları onları ayırmak yerine izleyerek video çekti. Çekilen videolarda kızların birbirlerini saçlarından sürüklediği görülürken öte yandan arkadaşlarının da bir çember oluşturarak izlediği görüldü.
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