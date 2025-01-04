Başakşehir’de ters dönen otomobildeki 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu | Video
Başakşehir’de seyir halinde olan bir otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayınca takla atıp ters döndü. Maddi hasarın oluştuğu kaza otomobilde bulunan 3 kişinin kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye personeli, kaza sonrası üşüyen kazazede kadına montunu verdiği görüldü.
Kaza nedeniyle trafik, polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
İTFAİYE PERSONELİNDEN YÜREKLERİ ISITAN HAREKET
Kaza sonrası araç içerisinde bulunan kadın kazanın şokuyla kaldırımda beklemeye başladı. Kazazede kadın soğuktan üşüyünce ihbar üzerine olay yerine gelen bir itfaiye ekibinin kendi montunu çıkarıp giydirdiği görüldü.
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