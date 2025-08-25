Video Yaşam "Başınız belada" diyerek vatandaşları ağına düşürdüler, 15 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

25.08.2025 | 10:49

Telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Konuyla ilgili 6 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen geniş çaplı incelemeler neticesinde, dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşları, 'FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başlarının belada' diyerek ağlarına düşürdüğü ve bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.

15 MİLYON LİRALIK GELİR ELDE ETMİŞLER
Derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin 8 ilde 9 nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri, yaklaşık 15 milyon TL gelir elde ettikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışma süresinde ie yaklaşık 1 milyon TL'lik dolandırıcılık önlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 943 adet tabanca fişeği, 19 adet av fişeği, 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 13 adet hesap kartı, 50 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesine sevk edildi.

