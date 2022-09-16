Başkan Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan temasları çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü. Erdoğan daha sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüşme gerçekleştirdi.