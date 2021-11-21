Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:39
Mardinli kapıcının 5 yılda topladığı binlerce taş ve fosil şaşırttı! 21.11.2021 | 11:55
02:48
Kahramanmaraş'ta 6 bin güvercin gökyüzüne salındı 21.11.2021 | 12:05
03:15
Yoğun bakımda olan Kadir İnanır hakkında doktorlardan açıklama | Video 21.11.2021 | 11:53
05:33
Başkent’in Işık Dağı sonbahar renklerine büründü 21.11.2021 | 11:31
05:42
İranlıların Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü | Video 21.11.2021 | 11:19
02:16
Beyoğlu'nda ilginç olay! Gaspçıyı böyle gasp etti | Video 21.11.2021 | 10:59
04:33
Atık maddeden, dünyanın en değerli etken maddelerinden birini ürettiler 21.11.2021 | 11:15
02:39
70’lik dağcı Himalayalar’da | Video 21.11.2021 | 11:04
00:48
"Selamımı neden almadın" dedi, doktorun üstüne yürüdü | Video 21.11.2021 | 11:14
00:47
Muğla'da bacaya düşen kediyi itfaiye kurtardı | Video 21.11.2021 | 10:51
09:31
Ringde evlenme teklifi ile hayatını birleştiren çift madalya peşinde | Video 21.11.2021 | 10:33
01:39
00:15
İstanbul’da motosiklet denetimi. Yedi sürücüye ceza kesildi | Video 21.11.2021 | 10:59
01:14
Elazığ'da otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı 21.11.2021 | 10:30
06:36
Korsan taksiye bindi ceza yedi; 'bindiğime bin pişman oldum' dedi 21.11.2021 | 10:21
04:48
03:34
00:29
Ataşehir'de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi | Video 21.11.2021 | 09:59
01:51
Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgaları kamerada | Video 21.11.2021 | 09:56
05:28
Aracın bagaj kısmı açılınca tekstil ürünleri yola böyle döküldü | Video 21.11.2021 | 09:39
Başkent’in Işık Dağı, Sonbahar renklerine büründü. Sonbaharın tüm renklerinin izlenebildiği Işık Dağı manzarasıyla hayran bıraktı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Dağı, sonbahar manzarasıyla hayran bırakıyor. 2034 metre rakımda bulunan Işık Dağı, hafta sonları doğa tutkunlarını ağırlıyor. Sonbaharın her renginin görüldüğü Işık Dağı, muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Işık Dağı'ndaki sonbahar renkleri ve Salın Yaylası menderesleri drone ile görüntülendi. Işık Dağı' nın eteklerinde bulunan Salın Yaylası da mevsiminde akan derelerin oluşturduğu mendereslere ev sahipliği yapıyor. Yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünen Salın Yaylası, sonbaharda akarsuların oluşturduğu mendereslerle görenleri cezbediyor.