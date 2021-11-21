Başkent’in Işık Dağı, Sonbahar renklerine büründü. Sonbaharın tüm renklerinin izlenebildiği Işık Dağı manzarasıyla hayran bıraktı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Dağı, sonbahar manzarasıyla hayran bırakıyor. 2034 metre rakımda bulunan Işık Dağı, hafta sonları doğa tutkunlarını ağırlıyor. Sonbaharın her renginin görüldüğü Işık Dağı, muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Işık Dağı'ndaki sonbahar renkleri ve Salın Yaylası menderesleri drone ile görüntülendi. Işık Dağı' nın eteklerinde bulunan Salın Yaylası da mevsiminde akan derelerin oluşturduğu mendereslere ev sahipliği yapıyor. Yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünen Salın Yaylası, sonbaharda akarsuların oluşturduğu mendereslerle görenleri cezbediyor.