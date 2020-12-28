Başkent’te elektronik sigara tütünü operasyonunda rekor | Video

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Ele geçirilen bu miktar Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek elektronik sigara tütünü olarak kayıtlara geçti. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 28 Aralık günü Etimesgut ilçesinde bir TIR'a düzenlenen operasyonda, Türkiye'de satışı yasaklanan heets marka 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda Rusya uyruklu bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.