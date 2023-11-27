Video Yaşam Başkent’te terasa kurdukları sobadan çıkan kıvılcım sonrası yangın çıktı
Başkent’te terasa kurdukları sobadan çıkan kıvılcım sonrası yangın çıktı

Başkent’te terasa kurdukları sobadan çıkan kıvılcım sonrası yangın çıktı

27.11.2023 | 00:09

Ankara Sincan’da teras katta kurulan sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçraması sonucu yangın çıktı.

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